13 сентября — 30 лет со дня смерти Тупака Шакура: убийцу осудили только в 2026-м Оглавление Кто такой Тупак Шакур Как и когда его убили Почему дело не могли раскрыть 30 лет Приговор 2026 года: как всё-таки нашли виновного Наследие: почему его музыка жива спустя 30 лет 13 сентября 2026 года исполняется 30 лет со дня смерти Тупака Шакура. Как его убили и почему приговор по делу вынесли только сейчас — в материале Life.ru. 30 лет убийству Тупака Шакура: правда открылась только через 30 лет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Тридцать лет прошло с мосента роковых выстрелов. Всё случилось в ночь на 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, когда Тупак Шакур получил смертельные огнестрельные ранения. Рэпер умер 13 сентября, ему было 25 лет. Десятилетиями убийство оставалось нераскрытым и обрастало слухами и теориями. В 2026 году присяжные признали Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса виновным в убийстве Тупака — спустя почти 30 лет после преступления.

Кто такой Тупак Шакур

Тупак Шакур родился 16 июня 1971-го года в нью-йоркском Гарлеме. Мать — Афени Шакур, активистка леворадикальной организации «Чёрные пантеры». Отца никогда не знал. Семья переезжала: Бронкс, Балтимор, Окленд. Бедность. Постоянная борьба. Полиция — частый гость.

Тупак писал стихи и тексты ещё до подросткового возраста — известно, что в 11 лет он составил целый буклет хайку с иллюстрациями для своего крёстного отца, заключённого Джамала Джозефа из «Чёрных пантер». В буклете была даже автопортретная подпись: «Tupac Shakur, Future Freedom Fighter» («Тупак Шакур, будущий борец за свободу»). В Балтиморской школе искусств, куда он поступил в 15 лет, он изучал актёрское мастерство, поэзию, джаз и балет.

В восемнадцать попал в Digital Underground. Сначала таскал аппаратуру, потом танцевал, потом начал выходить на сцену и записываться. Первым его треком стала «Same Song» — из саундтрека к фильму Nothing but Trouble. Никто тогда и подумать не мог, что этот парень однажды станет голосом целого поколения. А он взял — и стал.

Чем известен Тупак Шакур. Фото © ТАСС /imago images/MediaPunch

Первый сольный альбом, 2Pacalypse Now, вышел в ноябре 1991-го. Через год вокруг пластинки грянул скандал уже на политическом уровне: вице-президент США Дэн Куэйл публично потребовал от лейбла Interscope убрать альбом с полок. Причина — резкая критика полиции и мотивы насилия в текстах. Шакур извиняться не стал. Вместо этого выпустил следующий альбом.

Me Against the World появился в марте 1995-го — когда его автор уже сидел в тюрьме по приговору о сексуальном насилии. И всё равно пластинка взлетела на первое место Billboard 200. Такого до него не делал никто: сольный исполнитель возглавил главный чарт страны, находясь за решёткой. После освобождения Шакур записал All Eyez on Me — двойник, вышедший в феврале 1996-го. В Штатах он получил бриллиантовый статус RIAA — это десять миллионов сертифицированных единиц.

Карьера его длилась около шести лет. За это время — больше 75 миллионов проданных записей по всему миру. В 2017-м Шакура посмертно включили в Зал славы рок-н-ролла. Причём с первой же номинации и в первый год, когда он вообще получил на неё право. Первый сольный хип-хоп-исполнитель с таким статусом.

И всё же рэпом дело не ограничивалось. Он снимался в кино — Juice, Poetic Justice, Above the Rim. Был поэтом. Был общественным деятелем, который говорил о расизме, бедности и несправедливости без обиняков. «California Love», «Changes», «Dear Mama», «Hit ’Em Up» — эти треки слушают до сих пор.

Как и когда его убили

7 сентября 1996 года Тупак приехал в Лас-Вегас на бой Майка Тайсона против Брюса Селдона. К тому моменту он находился на пике популярности: только что вышел двойной альбом All Eyez on Me, а также был основан собственный лейбл Makaveli Records. В тот вечер он находился в машине с Мэрионом «Шугом» Найтом, основателем Death Row Records. За рулём был сам Найт.

Майк Тайсон против Брюса Селдона. Фото © ТАСС / ЕРА / Jim Laurie

После боя они отправились на вечеринку в клуб Club 662, принадлежавший Death Row Records. По сообщениям СМИ и материалам дела, в фойе MGM Grand (или в непосредственной близости от клуба) между окружением Найта и людьми, связанными с бандой South Side Compton Crips, произошла стычка. В ходе инцидента был избит Орландо Андерсон — племянник Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса. По версии следствия, именно это нападение стало мотивом мести.

На обратном пути, на светофоре у пересечения Flamingo Road и Koval Lane, рядом с их автомобилем остановилась другая машина. Из неё открыли огонь. Тупак получил несколько огнестрельных ранений; Шуг Найт также был ранен, но выжил.

Шуг Найт. Фото © Wikipedia / Nick Leisure

Тупака доставили в больницу University Medical Center of Southern Nevada. Шесть дней врачи боролись за его жизнь. 13 сентября 1996 года он скончался. Ему было 25 лет.

Стрельба стала частью более широкого конфликта — вражды между бандой South Side Compton Crips и бандой Mob Piru (Bloods), с которой был связан лейбл Death Row Records. Это была не просто музыкальная вражда. Это была война, в которой ставки измерялись не рейтингами, а жизнями.

Арест подозреваемого в 2023 году — материал о том, как спустя годы следствие наконец вышло на Дэвиса.

Почему дело не могли раскрыть 30 лет

Долго казалось, что убийство Шакура так и останется одной из главных неразгаданных тайн в истории музыки. Свидетели молчали. Полиция Лас-Вегаса и Комптона не торопилась. Версии множились, обрастая слухами и теориями заговора.

Почему убили Тупака Шакура. Фото © Wikipedia / Leonard Jefferson

Перелом в расследовании наметился после того, как в 2019 году Дуэйн «Кеффе Ди» Дэвис — член банды South Side Compton Crips, связанный с этим делом, — выпустил мемуары Compton Street Legend. В них он утверждал, что находился в том самом автомобиле, из которого велась стрельба, и описывал обстоятельства нападения. Кто именно стрелял, он не назвал.

В самой книге Дэвис использовал формулировку «один из моих парней с заднего сиденья схватил Glock и открыл огонь» — без прямого указания имени. Но в других публичных заявлениях, связанных с книгой и сопутствующими интервью, он прямо назвал стрелком своего племянника Орландо Андерсона. В частности, в записи 2008 года, которую услышали присяжные, Дэвис сказал, что передал пистолет Андерсону, и тот открыл огонь. В документальном фильме 2018 года он также утверждал, что ехал в машине с Андерсоном и передал ему оружие.

Эти заявления стали важным элементом в деле, но сам арест Дэвиса состоялся лишь в 2023 году, а суд и приговор — в 2026-м.

Дуэйн «Кеффе Ди» Дэвис — фигурант дела об убийстве Тупака. Фото © ТАСС / Steve Marcus

Начало процесса в августе 2026 года — репортаж о первых днях слушаний. А признание Кеффе Ди в суде — о том, как он вёл себя в зале.

Приговор 2026 года: как всё-таки нашли виновного

31 августа 2026 года суд присяжных в Лас-Вегасе признал Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия. Первый обвинительный приговор по делу об убийстве Тупака Шакура за всю его историю. 63-летний Дэвис не стрелял сам. Прокуратура утверждала: он организовал нападение и передал оружие исполнителю. По законам Невады человек, предоставивший оружие, тоже несёт ответственность за убийство.

Присяжные совещались меньше трёх часов. Когда вердикт зачитали, сестра Тупака — Секейва «Сет» Шакур — заплакала. Позже она обняла прокуроров. «Для всех нас Тупак Шакур был иконой или идеей, — сказал прокурор Бину Палал. — Но для семьи он был братом, сыном, двоюродным братом, любимым человеком, которого вырвали из их жизни тридцать лет назад».

Оглашение приговора назначено на 13 октября 2026 года. Дэвису грозит пожизненное без права на досрочное освобождение. Он заявил, что намерен обжаловать вердикт.

Подробности вердикта присяжных — в отдельном материале о том, как «Кеффе Ди» Дэвиса признали виновным.

Отдельно стоит упомянуть, что в деле фигурировала и версия о причастности Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Дэвис в своих мемуарах утверждал, что Комбс предлагал вознаграждение за ликвидацию Шакура. Однако это версия, которая не подтверждена официально и не является частью обвинительного приговора. Подробнее о ней — в нашем отдельном материале. Виновным по этому делу присяжные признали только Дэвиса. Комбс отрицал свою причастность и в список свидетелей привлечён не был.

Наследие: почему его музыка жива спустя 30 лет

Тупак Шакур оставил после себя не просто каталог песен. Он изменил хип-хоп. Многие считают его одним из самых влиятельных рэп-исполнителей в истории — и не только за музыку. Он говорил о том, о чём другие молчали. О системном неравенстве. О жизни чёрной Америки. О боли и надежде.

Рэпер Тупак Шакур в фильме «Над кольцом». Фото © ТАСС / Mary Evans/AF Archive/New Line C

В 2023 году его посмертно удостоили звезды на Аллее славы в Голливуде — подробности в нашем материале. Его влияние признают во всём мире. Среди тех, кто называет его источником вдохновения, — рэперы из Палестины, Ирана, Африки и Восточной Европы. Его тексты изучают в университетах. Ему посвящают книги, фильмы и документальные сериалы.

В 2026 году музыка Шакура по-прежнему звучит. Её слушают, её скачивают, её разбирают на аккорды. Клипы набирают миллионы просмотров. Он стал не просто артистом — он стал символом. Голосом тех, кого не слышат. И этот голос не замолчал даже тридцать лет спустя.

Его музыка — это не только хиты. Это история человека, который успел сказать очень многое за очень короткое время. И спустя тридцать лет её продолжают слушать, цитировать и переосмыслять. Потому что настоящий голос не уходит бесследно.

Авторы Андрей Соколов