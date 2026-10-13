Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис получил пожизненный срок за убийство Тупака Шакура

Суд в Лас-Вегасе приговорил Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса к пожизненному сроку с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет за убийство рэпера Тупака Шакура, погибшего в 1996 году. 63-летний обвиняемый стал единственным человеком, привлечённым к ответственности по этому делу.

Судья Карли Кирни, оглашая приговор, напомнила Дэвису, что на протяжении трёх лет он неоднократно говорил о своей причастности к преступлению, но утверждал, что изменился и оставил прошлое позади. По её словам, это не отменяет ответственности за лишённую жизни человека и отнятое у его семьи будущее.

В конце августа присяжные признали Дэвиса виновным. Прокуроры заявили, что доказательств для предъявления обвинений другим предполагаемым участникам нападения недостаточно. Трое мужчин, которые, предположительно, находились в машине стрелявших, к этому времени умерли.

В 2019 году Дэвис выпустил мемуары, в которых рассказал о событиях перед убийством. Он утверждал, что находился в автомобиле, из которого стреляли в рэпера, и передал оружие, использованное при нападении. По его версии, участники South Side Compton Crips решили отомстить Шакуру за драку с Андерсоном.

Ранее присяжные округа Кларк признали 63-летнего Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса виновным в организации убийства хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура. Следствие предъявило Дэвису обвинение в убийстве с применением смертельного оружия. Ранее он занимал руководящую позицию в уличной группировке Southside Compton Crips. Сам подсудимый вину не признал.