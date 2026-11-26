В Санкт-Петербурге адвоката и его доверенное лицо обвинили в попытке завладеть правами на ТРК «Великан Парк». Об их задержании сообщили в городском управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с ноября 2022 года по сентябрь 2025-го мужчины действовали в составе организованной группы. Предполагаемые сообщники намеревались получить все доли в уставных капиталах нескольких компаний, а также права на имущественный комплекс торгового центра на Петроградской стороне.

Для реализации схемы, как полагают следователи, обвиняемые оформили притворный договор цессии — уступки права требования долга. Благодаря этой сделке подконтрольная им компания получила все права и обязанности кредитора по кредитному договору. Таким способом участники группы рассчитывали установить контроль над чужими активами.

Однако предполагаемый план сорвался после вмешательства Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд признал договор цессии недействительным, а соответствующее решение вступило в законную силу. Довести задуманное до конца обвиняемым не удалось.

Уголовное дело о покушении на мошенничество расследует второе управление по особо важным делам петербургского СК. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения обоим обвиняемым.

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