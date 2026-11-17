Состояние здоровья бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, находящегося в заключении, резко ухудшилось, утверждают его адвокаты. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на представителей защиты 74-летнего политика.

«Имран Хан срочно нуждается в независимой медицинской помощи», — заявили юристы, связав ухудшение его самочувствия с длительным содержанием в одиночной камере.

По словам адвокатов, изоляция тяжело сказалась на психическом состоянии экс-премьера. Ему ограничили доступ к книгам и телевидению, а также общение с близкими. Кроме того, у Хана серьёзно ухудшилось зрение.

Сам политик опасается, что дальнейшие проблемы со здоровьем, в том числе возможный инсульт, могут лишить его шанса выйти на свободу. Защита добивается независимого медицинского обследования и полноценного лечения.

В администрации тюрьмы Адиала с оценками адвокатов не согласны. Представители властей Пакистана утверждают, что заключённый еженедельно проходит медицинские осмотры, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Недавно Хана ненадолго перевели в больницу для лечения зрения, после чего вернули в камеру. Верховный суд Пакистана потребовал предоставить полную медицинскую документацию политика и призвал его сторонников не превращать вопрос о здоровье в политическую кампанию.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год, пока парламент не отправил его в отставку посредством вотума недоверия. С 2023 года основатель оппозиционного «Движения за справедливость» находится в заключении по уголовным делам, связанным в том числе с коррупцией.

Ранее Life.ru сообщал о вводе войск в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва на фоне протестов. Регион находился под управлением партии Имрана Хана, сторонники которой организовали многодневный марш на Исламабад с требованием освободить бывшего премьера из заключения.