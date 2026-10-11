Власти Пакистана вводят войска в провинцию Хайбер-Пахтунхва на фоне протестов

Пакистан направит подразделения вооружённых сил в северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва, где на фоне протестов оппозиции объявили чрезвычайное положение. О решении властей сообщил телеканал Dunya News со ссылкой на уведомление Министерства внутренних дел страны.

Военные будут помогать гражданской администрации поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность населения. В их задачи также войдёт охрана государственных учреждений и общественных объектов. Основанием для привлечения армии стала статья 245 конституции Пакистана.

Развёртывание подразделений продлится в течение всего периода действия режима ЧП, введённого 11 октября. Количество задействованных военнослужащих определит губернатор Хайбер-Пахтунхвы по согласованию с генеральным штабом. Конкретная численность группировки пока не называется.

Ранее центральные власти установили в провинции губернаторское правление. Причиной такого решения они назвали неспособность местной администрации эффективно бороться с терроризмом. Полномочия регионального руководства перешли под контроль губернатора.

При этом Хайбер-Пахтунхвой управляла оппозиционная партия «Движение за справедливость», основанная бывшим премьер-министром Имраном Ханом. С 4 октября её сторонники проводят марш в направлении Исламабада, добиваясь освобождения политика из заключения. Участники протестной акции выступают против действий федерального правительства.

Решение о привлечении армии принято на фоне продолжающегося противостояния между центральными властями и оппозицией. Военным поручено содействовать правоохранителям в обеспечении безопасности на территории провинции. Срок их пребывания будет зависеть от продолжительности чрезвычайного положения.

Ранее Life.ru сообщал о начале многодневного марша сторонников Имрана Хана на Исламабад. Шествие стартовало 4 октября из округа Лакки-Марват под руководством главы провинции Хайбер-Пахтунхва Сохейла Африди. Перед началом акции политик обвинил федеральные власти в срыве переговоров с оппозицией и призвал единомышленников добиваться освобождения бывшего премьера.