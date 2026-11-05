Аэропорт Анапы сможет возобновить приём пассажирских самолётов в кратчайшие сроки, как только власти разрешат полёты. Несмотря на более чем четырёхлетний перерыв, воздушная гавань сохранила необходимую инфраструктуру и персонал. Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в интервью журналу «Эксперт».

За время вынужденного простоя в аэропорту полностью реконструировали старый международный терминал и благоустроили прилегающую территорию. Рядом с воздушной гаванью также появилась железнодорожная станция.

Особое внимание уделили подготовке сотрудников. Персонал дважды в год проходит обучение и аттестацию перед осенне-зимним и весенне-летним сезонами, а также подтверждает знания требований транспортной безопасности и аварийно-спасательного обеспечения.

По словам Старостина, эти меры позволят быстро запустить обслуживание пассажиров и авиакомпаний после снятия ограничений. При этом конкретную дату возобновления рейсов глава холдинга не назвал.

Аэропорт Анапы не принимает гражданские самолёты с 24 февраля 2022 года, когда в ряде регионов юга России ввели ограничения на полёты по соображениям безопасности. В 2025 году работу возобновили аэропорты Геленджика и Краснодара, однако воздушная гавань Анапы по-прежнему остаётся закрытой.