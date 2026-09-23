Аэропорт Берлина закрыли после появления неизвестных дронов
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Работу международного аэропорта Берлина временно приостановили после появления в районе взлётной полосы неизвестных беспилотников. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолёты около 45 минут, сообщает Bild.
По данным издания, первый дрон заметили примерно в 20:00 по местному времени на северной взлётно-посадочной полосе. Уже через 20 минут воздушное пространство над аэропортом закрыли из соображений безопасности.
Из-за ограничений несколько рейсов пришлось перенаправить в Дрезден. Как сообщили представители аэропорта, небо над воздушной гаванью снова открыли около 21:05, однако прилёты и вылеты продолжились с задержками.
Некоторые очевидцы рассказали Bild, что могли видеть не один, а сразу несколько беспилотников — по их словам, в районе аэропорта находились как минимум три аппарата. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что немецкие следователи нашли подозрительное вещество рядом с местом обнаружения обломков дрона возле авиабазы Вунсторф. Эксперты выясняют, связаны ли между собой найденные части БПЛА и обнаруженный материал. На этом аэродроме базируются военно-транспортные самолёты Airbus A400M, поэтому расследование привлекло внимание силовых структур Германии.
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