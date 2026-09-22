У военного аэродрома в Германии нашли вещество, похожее на взрывчатку

Немецкие следователи обнаружили подозрительное вещество рядом с местом, где ранее нашли обломки беспилотника неподалёку от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером. По данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, силовики допускают, что речь может идти о взрывчатке.

Окончательные результаты криминалистической экспертизы пока не готовы. Вещество нашли всего в нескольких метрах от места обнаружения частей БПЛА, поэтому следователи изучают, могут ли обе находки быть связаны.

Обломки дрона обнаружили в середине сентября примерно в двух километрах от авиабазы. По данным NDR, аппарат по конструкции похож на беспилотник, фигурировавший в деле о предполагаемой попытке атаки на аэропорт Лейпциг/Галле в августе. В Вунсторфе базируются военно-транспортные самолёты Airbus A400M.

Ранее Life.ru писал, что немецкие следователи установили двух подозреваемых по делу о беспилотнике со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле. По данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, одним из фигурантов оказался уроженец России с паспортом Латвии. Сам дрон обнаружили в начале августа возле украинского грузового самолёта, при этом взрывное устройство не сработало.