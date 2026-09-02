В Германии установлены причастные к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых по делу о беспилотнике со взрывчаткой, обнаруженном в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с NDR и WDR.

По данным издания, один из фигурантов — уроженец России с паспортом Латвии. Второй — уроженец Белоруссии с российским паспортом, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.

СМИ пишут, что обоих подозревают в причастности к подготовке атаки на украинский транспортный самолёт. Их имена и другие детали расследования не раскрываются.

Беспилотник со взрывчатым веществом обнаружили в закрытой зоне грузового терминала аэропорта в ночь на 5 августа. Рядом находились украинские грузовые самолёты. Берлин ранее возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отвергла обвинения, указав на отсутствие представленных доказательств.

Накануне МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке. Поводом стали антироссийские заявления Берлина по инциденту в Лейпциге: в Москве вновь назвали обвинения бездоказательными и провокационными.