В Германии установлены причастные к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига
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Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых по делу о беспилотнике со взрывчаткой, обнаруженном в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с NDR и WDR.
По данным издания, один из фигурантов — уроженец России с паспортом Латвии. Второй — уроженец Белоруссии с российским паспортом, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.
СМИ пишут, что обоих подозревают в причастности к подготовке атаки на украинский транспортный самолёт. Их имена и другие детали расследования не раскрываются.
Беспилотник со взрывчатым веществом обнаружили в закрытой зоне грузового терминала аэропорта в ночь на 5 августа. Рядом находились украинские грузовые самолёты. Берлин ранее возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отвергла обвинения, указав на отсутствие представленных доказательств.
Накануне МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке. Поводом стали антироссийские заявления Берлина по инциденту в Лейпциге: в Москве вновь назвали обвинения бездоказательными и провокационными.
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