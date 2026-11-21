Аэропорт Храброво в Калининграде принимает и отправляет самолёты по согласованию с уполномоченными органами. Об изменении порядка полётов сообщила Росавиация в своём канале в MAX.

«Аэропорт Храброво: принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем местные жители в социальных сетях сообщают о работе сирен в разных частях региона. С чем это связано, неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что над Ленинградской областью сбили 38 украинских беспилотников. Об уничтожении дронов рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, на момент публикации сообщения работа подразделений ПВО продолжалась.