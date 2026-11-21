Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 38 беспилотников над регионом. По его словам, боевая работа продолжается.

Аэропорт Пулково 21 ноября принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Калининграда (Храброво) возможны корректировки расписания из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. В Росавиации подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов и уточнять информацию у авиакомпаний.