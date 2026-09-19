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Опубликовано 19 сентября, 02:38

Аэропорт Люксембурга возобновил работу после появления дронов

Обложка © X / Luxembourg Airport

Обложка © X / Luxembourg Airport

Аэропорт Люксембурга снова начал принимать и отправлять самолёты после временной остановки работы из-за дронов. Беспилотники заметили рядом с аэродромом вечером 18 сентября, а позднее их увидели и над аэропортом.

«Выполнение рейсов в аэропорту Люксембурга (ELLX) было возобновлено после временной приостановки в пятницу, 18 сентября 2026 года, вечером, в связи с обнаружением несанкционированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи и позднее над аэродромом»,говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Сейчас авиагавань работает в обычном режиме, однако пассажиров предупредили о возможных задержках и изменениях в расписании. Сотрудники аэропорта вместе с профильными службами и авиакомпаниями продолжают следить за обстановкой.

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Ранее аэропорт Финдел в Люксембурге временно прекратил приём и отправку рейсов после появления неопознанных дронов. Власти пока не сообщили, откуда прилетели беспилотники и кому они принадлежат.

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Лия Мурадьян
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