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Опубликовано 25 сентября, 19:33

Аэропорт Милана Мальпенса получил имя Сильвио Берлускони

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Главному аэропорту Милана Мальпенса официально присвоили имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает агентство EFE.

Теперь воздушная гавань носит название «Международный аэропорт Милан Мальпенса имени Сильвио Берлускони».

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родственники политика, умершего в 2023 году, а также председатель Сената Италии Иньяцио Ла Русса, глава МИД Антонио Таяни и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.

Инициатива назвать Мальпенсу именем Сильвио Берлускони появилась ещё летом 2024 года и сразу вызвала споры в Италии. Предложение властей Ломбардии поддержал министр инфраструктуры Маттео Сальвини, после чего Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) одобрило переименование, а министерство издало соответствующее распоряжение. Против выступили власти Милана во главе с мэром Джузеппе Салой и представители левоцентристской оппозиции: они указывали на неоднозначность политического наследия Берлускони и добивались отмены решения через суд. В 2025 году административный суд Ломбардии отклонил жалобу муниципалитета Милана, сохранив новое название аэропорта.

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Берлускони, умерший в 2023 году в возрасте 86 лет, был одной из ключевых фигур итальянской политики последних десятилетий: он четырежды возглавлял правительство страны, создал партию «Вперёд, Италия», а до прихода в политику построил крупную медиаимперию и владел футбольным клубом «Милан».

Ранее сообщалось, что сын экс-премьера Италии Берлускони попал в серьёзное ДТП под Миланом. 57-летний наследник экс-премьера направлялся домой из своего офиса в Колоньо-Монцезе, когда его автомобиль протаранила встречная машина.

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Никита Никонов
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