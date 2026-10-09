Аэропорт Нижнего Новгорода принял 23 рейса, летевших в Москву

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 23 самолёта, направлявшихся в Москву, из-за ограничений в воздушном пространстве столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Чкалов.

После снятия ограничений часть лайнеров уже вылетела в аэропорты назначения, остальные готовятся к отправлению. При этом некоторые авиакомпании решили доставить пассажиров в столицу автобусами.

В терминале Нижнего Новгорода организовали дополнительное обслуживание путешественников. Людям предоставляют горячее питание, питьевую воду и места для отдыха. Для семей с детьми работает комната матери и ребёнка. В аэропорту подчеркнули, что скоплений пассажиров нет.

Днём 9 октября ограничения действовали во всех четырёх аэропортах московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Причиной ограничений стала угроза атак украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Life.ru сообщал о масштабном сбое в расписании московских аэропортов. За сутки из-за угрозы беспилотников задержали 373 рейса, ещё 62 отменили. Наибольшие проблемы возникли во Внуково, где 158 самолётов выбились из графика, а 38 вылетов не состоялись. В Шереметьево насчитали 157 задержек и 11 отмен, в Домодедово — 58 и 13 соответственно. Кроме того, четыре лайнера, направлявшихся в Домодедово из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, были вынуждены приземлиться в Казани и Шереметьево.