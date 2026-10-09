В аэропортах Москвы задержали 373 рейса и отменили ещё 62 из-за угрозы БПЛА

В московских аэропортах на фоне угрозы атаки украинских беспилотников за сутки задержали 373 рейса, ещё 62 отменили. Массовые сбои в расписании затронули воздушные гавани Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили ещё 38. В Шереметьево с опозданием отправлялись или прибывали 157 самолётов, 11 рейсов были отменены.

В Домодедово от расписания отстали 58 рейсов, ещё 13 не состоялись. Всего изменения затронули 435 рейсов, пишет Baza.

Причиной сбоев стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые для обеспечения безопасности полётов. Росавиация подтверждала ограничения в столичных аэропортах 8 и в ночь на 9 октября. Утром 9 октября ограничения во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли, однако последствия ночной приостановки полётов продолжили влиять на расписание.

Ранее Life.ru рассказывал о перенаправлении 15 самолётов из аэропорта Внуково на запасные аэродромы. В ночь на 9 октября воздушная гавань более двух часов не принимала и не выпускала рейсы из-за временных ограничений. Пассажиров некоторых самолётов, не успевших вылететь, начали возвращать в терминал. При этом в аэропорту подчеркнули, что обстановка оставалась спокойной. Изменения затронули и Домодедово: четыре направлявшихся туда борта из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи совершили посадку в Казани и Шереметьево.