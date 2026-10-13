Аэропорт Нюрнберга в Германии закрыли из-за возможного ЧП в воздухе

Аэропорт Нюрнберга в Германии приостановил приём и отправку самолётов из-за предполагаемой чрезвычайной ситуации в воздухе. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Решение об ограничении полётов было принято на фоне сообщений о возможном воздушном происшествии. По информации немецких СМИ, полиция распорядилась закрыть аэропорт, однако характер угрозы пока не подтверждён.

Ранее утром 13 октября три пилота независимо друг от друга заметили неизвестный объект в районе воздушной гавани. Лётчики сообщили о нём во время взлёта или посадки, предположив, что речь может идти о беспилотнике.

Для проверки сообщений полиция организовала поисковую операцию с участием вертолёта. Сотрудники правоохранительных органов обследовали окрестности аэропорта, однако обнаружить предполагаемый дрон не удалось.

Утренние ограничения затронули шесть рейсов: два прибывающих и четыре вылетающих самолёта задержались. Ещё два борта первоначально перенаправили в Кёльн и Прагу, после чего они смогли продолжить путь в Нюрнберг.

Ранее Life.ru сообщал о закрытии аэропорта Берлина после появления неизвестных беспилотников. 23 сентября воздушная гавань примерно на 45 минут прекратила приём и отправку самолётов. Несколько рейсов пришлось перенаправить в Дрезден, а после возобновления работы сохранялись задержки.