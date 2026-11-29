Московский аэропорт Шереметьево временно прекратил приём и отправку самолётов. Ограничения на полёты ввели из соображений безопасности, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации пояснили, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полётов.

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