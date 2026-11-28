Российские военные вечером 28 ноября пресекли атаку украинских беспилотников на Тульскую область. Подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки никто не пострадал. По предварительным данным, повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры также нет.

Несмотря на уничтожение беспилотников, режим опасности атаки БПЛА на территории региона продолжает действовать.

Глава области напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъёмку работы подразделений противовоздушной обороны. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

Ранее Life.ru писал, что над Калужской областью уничтожили 120 украинских беспилотников. На окраине Калуги обломки одного из сбитых аппаратов повредили крышу и окна дачного дома. По словам губернатора Владислава Шапши, обошлось без пострадавших.