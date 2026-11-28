Камера аэропорта Лос-Анджелеса засняла землетрясение магнитудой 5,0
Момент землетрясения в Калифорнии попал в прямой эфир проекта Airline Videos, транслирующего работу международного аэропорта Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что заходящий на посадку самолёт был вынужден вновь набирать высоту.
Камера аэропорта Лос-Анджелеса засняла землетрясение магнитудой 5,0. Видео © X / AIRLINE VIDEOS
Подземные толчки произошли утром 28 ноября. По предварительной оценке Геологической службы США, которую приводит Associated Press, магнитуда составила 5,0. Эпицентр находился в районе Манхэттен-Бич.
Пожарная служба Лос-Анджелеса организовала проверку инфраструктуры. Первоначальных сообщений о пострадавших и повреждениях зданий не поступало. Местные власти предупредили о возможности повторных толчков.
Ранее Life.ru сообщал о землетрясении возле разлома Сан-Андреас. Толчки зарегистрировали 19 ноября неподалёку от национального парка Пиннаклс. Первоначальную оценку магнитуды в 5,4 позднее снизили до 5,1.
Обложка © X / AIRLINE VIDEOS