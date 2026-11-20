Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в американском штате Калифорния неподалёку от разлома Сан-Андреас. Подземные толчки зафиксировала Геологическая служба США (USGS).

Сейсмическую активность зарегистрировали 19 ноября в 22:49 по местному времени (20 ноября в 06:49 мск). Эпицентр располагался примерно в десяти километрах к северо-западу от национального парка Пиннаклс. Очаг залегал на глубине 6,7 километра.

Первоначально специалисты оценивали магнитуду в 5,4, однако позднее скорректировали показатель до 5,1. По данным Reuters, землетрясение произошло примерно в 20 километрах от города Соледад и в 40 километрах от Салинаса.

Сейсмическое событие произошло в районе одного из наиболее известных геологических разломов Северной Америки. При этом специалисты пока не установили, какой именно разлом стал источником подземных толчков. Первоначальных сообщений о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.

Сан-Андреас проходит вдоль границы Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. Их постепенное смещение создаёт напряжение в земной коре, которое периодически высвобождается в виде землетрясений.

Ранее Life.ru рассказывал о новом исследовании, указавшем на повышенный риск мощного землетрясения к югу от Сан-Франциско. Геолог Ким Блиснюк из Университета штата Сан-Хосе обнаружила, что участок разлома Сан-Андреас в горах Санта-Круз смещается быстрее, чем считалось прежде. Это заставило учёных пересмотреть прежние представления о сейсмической угрозе.