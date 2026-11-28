На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром 28 ноября на юге американского штата Калифорния вблизи Лос-Анджелеса. После основного подземного толчка специалисты зарегистрировали несколько афтершоков, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Сейсмическую активность зафиксировали около 09:30 по местному времени (20:30 мск). Эпицентр землетрясения находился примерно в шести километрах к юго-западу от прибрежного города Манхэттен-Бич в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 12,2 километра.
Пожарная служба Лос-Анджелеса задействовала сотрудников 106 пожарных станций для обследования городской инфраструктуры. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Власти Манхэттен-Бич призвали жителей быть готовыми к повторным подземным толчкам и сообщили об отсутствии угрозы цунами.
Напомним, 19 ноября в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1 неподалёку от знаменитого разлома Сан-Андреас. Тогда эпицентр располагался примерно в десяти километрах к северо-западу от национального парка Пиннаклс, а очаг залегал на глубине 6,7 километра.