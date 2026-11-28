Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром 28 ноября на юге американского штата Калифорния вблизи Лос-Анджелеса. После основного подземного толчка специалисты зарегистрировали несколько афтершоков, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмическую активность зафиксировали около 09:30 по местному времени (20:30 мск). Эпицентр землетрясения находился примерно в шести километрах к юго-западу от прибрежного города Манхэттен-Бич в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 12,2 километра.

Пожарная служба Лос-Анджелеса задействовала сотрудников 106 пожарных станций для обследования городской инфраструктуры. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Власти Манхэттен-Бич призвали жителей быть готовыми к повторным подземным толчкам и сообщили об отсутствии угрозы цунами.