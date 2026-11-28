Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке и разбудило жителей региона. В Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались с интенсивностью три балла, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Очаг сейсмособытия располагался на суше на глубине 189 километров. Специалисты уточнили параметры произошедшего землетрясения после первоначальной оценки магнитуды.

«Магнитуда — 6,2, эпицентр на глубине 189 км на суше. Инструментальная интенсивность сейсмособытия в столице Камчатки — три балла», — сообщили в учреждении.

После ночных толчков многие жители покинули квартиры и вышли на улицу, несмотря на позднее время и пургу.