Сон отменяется: Землетрясение вынудило жителей Камчатки выбежать из домов посреди ночи
Землетрясение магнитудой 6,2 разбудило жителей Камчатки
Петропавловск-Камчатский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке и разбудило жителей региона. В Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались с интенсивностью три балла, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Очаг сейсмособытия располагался на суше на глубине 189 километров. Специалисты уточнили параметры произошедшего землетрясения после первоначальной оценки магнитуды.
«Магнитуда — 6,2, эпицентр на глубине 189 км на суше. Инструментальная интенсивность сейсмособытия в столице Камчатки — три балла», — сообщили в учреждении.
После ночных толчков многие жители покинули квартиры и вышли на улицу, несмотря на позднее время и пургу.
Камчатка продолжает оставаться одним из наиболее сейсмически активных регионов России. 18 ноября Life.ru сообщал о трёх землетрясениях, произошедших за одну ночь в Тихом океане у побережья полуострова. Самый сильный подземный толчок произошёл в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского, а ещё одно сейсмособытие магнитудой 4,8 зарегистрировали всего через минуту после первого.