Три землетрясения за несколько часов произошли у Курильских островов в ночь на среду. Сейсмическая активность затронула район Северо-Курильска, однако предупреждение о цунами не потребовалось. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале ЕГС РАН.

Самое сильное событие произошло в 77 км от города. Его очаг находился на глубине 40 км. Магнитуда двух других подземных толчков составила 3,7 и 4,5, один из очагов залегал на глубине 82 км. Информации о последствиях землетрясений на суше не поступало.