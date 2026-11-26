Три землетрясения произошли у Курильских островов в ночь на 25 ноября
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Три землетрясения за несколько часов произошли у Курильских островов в ночь на среду. Сейсмическая активность затронула район Северо-Курильска, однако предупреждение о цунами не потребовалось. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале ЕГС РАН.
Самое сильное событие произошло в 77 км от города. Его очаг находился на глубине 40 км. Магнитуда двух других подземных толчков составила 3,7 и 4,5, один из очагов залегал на глубине 82 км. Информации о последствиях землетрясений на суше не поступало.
Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября в высокогорной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки затронули провинцию Коши на востоке страны. Очаг находился на глубине десяти километров. Эпицентр располагался примерно в 94 километрах от индийского Дарджилинга, где живут около 123 тысяч человек.