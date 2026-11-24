Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 24 ноября в высокогорной части Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки затронули провинцию Коши на востоке страны. Очаг находился на глубине десяти километров.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 04.32 мск, или 01.32 UTC. Эпицентр располагался примерно в 94 километрах от индийского Дарджилинга, где живут около 123 тысяч человек. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.