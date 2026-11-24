Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Гималаях на востоке Непала
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 24 ноября в высокогорной части Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки затронули провинцию Коши на востоке страны. Очаг находился на глубине десяти километров.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 04.32 мск, или 01.32 UTC. Эпицентр располагался примерно в 94 километрах от индийского Дарджилинга, где живут около 123 тысяч человек. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее Life.ru писал о землетрясении магнитудой 5,1 в Калифорнии неподалёку от разлома Сан-Андреас. Эпицентр находился примерно в десяти километрах к северо-западу от национального парка Пиннаклс, а очаг — на глубине 6,7 километра.