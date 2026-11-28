В трёх российских аэропортах отменили временные ограничения на приём и отправку самолётов. Воздушное сообщение возобновили в Краснодаре, Бугульме и Уфе, сообщили в Росавиации.

Речь идёт об аэропорте Пашковский в Краснодаре и авиагаванях Бугульмы и Уфы. Временные меры вводили для обеспечения безопасности полётов. Теперь воздушные суда снова могут прибывать в эти аэропорты и отправляться из них.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальным расписанием и уточнять время вылета у авиакомпаний.