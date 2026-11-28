Аэропорты Краснодара, Уфы и Бугульмы возобновили работу после отражения атаки
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В трёх российских аэропортах отменили временные ограничения на приём и отправку самолётов. Воздушное сообщение возобновили в Краснодаре, Бугульме и Уфе, сообщили в Росавиации.
Речь идёт об аэропорте Пашковский в Краснодаре и авиагаванях Бугульмы и Уфы. Временные меры вводили для обеспечения безопасности полётов. Теперь воздушные суда снова могут прибывать в эти аэропорты и отправляться из них.
Пассажирам рекомендуют следить за актуальным расписанием и уточнять время вылета у авиакомпаний.
Накануне Life.ru сообщал о возобновлении работы аэропортов Пскова и Петербурга после временных ограничений. В Пулково и Пскове также приостанавливали приём и отправку самолётов в целях безопасности воздушного движения.