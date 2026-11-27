В московских аэропортах с начала суток 26 ноября обслужили 880 рейсов, несмотря на снегопад и сложные погодные условия. К 21:00 мск задерживались восемь рейсов, сообщила Росавиация.

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме при усиленных мерах обслуживания. Для работы с самолётами и пассажирами привлекли дополнительный персонал, а наземные службы перешли на усиленный режим. Бригады регулярно очищают взлётно-посадочные полосы и обрабатывают их реагентами, чтобы сохранить необходимое сцепление с поверхностью.

Ведомство напоминает, что при задержках перевозчики обязаны соблюдать федеральные авиационные правила: обеспечивать пассажиров напитками и питанием, а при необходимости организовывать размещение в гостиницах.

Ранее самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Сочи в Самару, вынужденно сел на запасном аэродроме после сообщения о возможной бомбе на борту. Экипаж объявил сигнал срочности и запросил присутствие полиции к моменту приземления. Во время полёта Boeing 737-800 на электронную почту аэропорта Сочи поступило письмо с угрозой взрыва. Информацию о предполагаемом минировании передали пилотам через авиадиспетчеров.