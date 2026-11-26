Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Сочи в Самару, вынужденно сел на запасном аэродроме после сообщения о возможной бомбе на борту. Экипаж объявил сигнал срочности и запросил присутствие полиции к моменту приземления, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, во время полёта Boeing 737-800 на электронную почту аэропорта Сочи поступило письмо с угрозой взрыва. Информацию о предполагаемом минировании передали пилотам через авиадиспетчеров.

Командир воздушного судна принял решение изменить маршрут. Экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan, позволяющий получить приоритетную помощь диспетчерских служб.

Самолёт благополучно приземлился. По итогам проверки взрывного устройства на борту не обнаружили.

Напомним, с 13 по 18 ноября сообщения о минировании получили экипажи четырёх российских пассажирских самолётов. Инциденты затронули рейсы авиакомпаний S7 Airlines, «Победа» и «Азимут». Во всех случаях угрозы оказались ложными.