За последние пять дней четыре пассажирских самолёта российских авиакомпаний получили сообщения о бомбах на борту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первый случай произошёл 13 ноября с Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшим рейс Новосибирск — Бишкек. В самолёте находились 158 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер благополучно добрался до Киргизии, где его осмотрели сотрудники аэропорта. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Спустя два дня, 15 ноября, сообщение о взрывном устройстве поступило в отношении Boeing 737 авиакомпании «Победа». Самолёт следовал из Москвы в Чебоксары. После проверки информация о бомбе также не подтвердилась.

Ещё два случая затронули авиакомпанию «Азимут». 16 ноября неизвестные заявили о минировании самолёта, выполнявшего рейс Москва — Батуми. Проверка не выявила взрывчатки.

Последний инцидент произошёл 18 ноября с рейсом из Минеральных Вод в Турцию. Пассажирский самолёт «Азимута» получил сообщение о возможной бомбе на борту. После приземления воздушное судно проверили местные службы безопасности, однако ничего опасного не нашли.

По информации SHOT, во всех четырёх случаях экипажи действовали в соответствии с инструкциями. Паники среди пассажиров не возникло, а поступившие угрозы оказались ложными.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Бишкека проверяли самолёт S7 из Новосибирска после сообщения о бомбе. Воздушное судно направили на удалённую стоянку, чтобы специалисты могли провести досмотр. Все находившиеся на борту пассажиры остались в безопасности.