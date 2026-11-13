В Бишкеке проверяют рейс из Новосибирска из-за сообщения о бомбе
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В аэропорту Бишкека экстренные службы проверяют пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска. Причиной стало сообщение о возможном взрывном устройстве на борту, передаёт компания «Аэропорты Кыргызстана».
Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Манас в 17:24 по местному времени. На борту находились 158 пассажиров. По информации представителей воздушной гавани, никто из них не пострадал, все находятся в безопасности.
Сразу после посадки воздушное судно направили на удалённую стоянку, подальше от пассажирского терминала и других самолётов. Такое решение приняли в соответствии с требованиями авиационной безопасности.
Специалисты приступили к тщательному досмотру лайнера после сообщения о возможной взрывчатке. Посадка при этом прошла в штатном режиме.
Похожие угрозы в последнее время уже приводили к экстренным посадкам пассажирских самолётов. Так, 2 ноября Life.ru рассказывал об инциденте с лайнером Wizz Air, летевшим из Лондона в Софию. После сообщения о бомбе самолёт направили в Будапешт, а для его сопровождения подняли венгерский истребитель Gripen. В аэропорту лайнер встречали полиция, пожарные и антитеррористические подразделения. Взрывчатки на борту не обнаружили.