В аэропорту Бишкека экстренные службы проверяют пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска. Причиной стало сообщение о возможном взрывном устройстве на борту, передаёт компания «Аэропорты Кыргызстана».

Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Манас в 17:24 по местному времени. На борту находились 158 пассажиров. По информации представителей воздушной гавани, никто из них не пострадал, все находятся в безопасности.

Сразу после посадки воздушное судно направили на удалённую стоянку, подальше от пассажирского терминала и других самолётов. Такое решение приняли в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

Специалисты приступили к тщательному досмотру лайнера после сообщения о возможной взрывчатке. Посадка при этом прошла в штатном режиме.