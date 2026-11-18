В турецкой Анталье завершилась проверка российского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» после сообщения о заложенной на борту бомбе. Взрывчатку специалисты не обнаружили, сообщает SHOT в своём Telegram-канале.

Лайнер выполнял пассажирский рейс из Минеральных Вод в Анталью. Днём 18 ноября, когда самолёт находился в воздушном пространстве Турции, поступил сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве.

Информация об угрозе заставила турецкие службы безопасности перейти в режим повышенной готовности. После прибытия российского Superjet 100 в аэропорт Антальи его сразу проверили местные правоохранители и сотрудники наземных служб.

По результатам досмотра никаких подозрительных предметов на борту не нашли. Всего в самолёте находились 65 пассажиров.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Софии после сообщения о бомбе на борту. Тогда специалисты также не обнаружили взрывчатку, после чего лайнер продолжил полёт и благополучно прибыл в пункт назначения.