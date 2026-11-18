Сигнал о возможном взрывном устройстве поступил с борта самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавшего из Минеральных Вод в Анталью. Инцидент произошёл в воздушном пространстве Турции, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.

После получения сообщения о предполагаемой бомбе соответствующие подразделения в Турции привели в состояние повышенной готовности. Службы безопасности подготовились к проверке российского пассажирского лайнера.

По информации портала, после приземления в аэропорту Антальи самолёт планируется перевести в специально отведённую безопасную зону. Там специалисты проведут необходимые проверки для выявления возможного взрывного устройства.

Ранее Life.ru сообщал, что пассажирский самолёт Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Софии после сообщения о бомбе на борту. После приземления пассажиров вывели из лайнера, а специалисты обследовали воздушное судно, однако взрывчатку не обнаружили.