В американском штате Аляска 38-летняя женщина погибла после того, как подошла к небольшому самолёту с работающим двигателем и попала во вращающийся винт. Трагедия произошла в аэропорту Биг-Лейк. Пострадавшую не удалось спасти. Об этом передаёт TMZ.

По данным полиции штата Аляска, Кристина Блейк из города Василла находилась за рулём автомобиля на рулёжной дорожке, когда там приземлился самолёт Taylorcraft F19. Воздушное судно освободило взлётно-посадочную полосу и остановилось, ожидая, пока машина покинет его путь.

Однако женщина вышла из автомобиля, подошла к самолёту и попала под его вращавшийся винт. Сотрудники экстренных служб прибыли на место после вызова около 16:59 во вторник, 24 ноября. Несмотря на попытки оказать помощь, Блейк скончалась на месте.

По предварительным данным, женщина не была знакома с пилотом и не имела очевидной связи с самолётом или аэропортом. Представитель полиции также сообщил, что следователи не считают произошедшее намеренным. Пилот воздушного судна не пострадал.

После трагедии к расследованию подключили Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Тело погибшей направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее легкомоторный самолёт Beech A36 Bonanza рухнул на жилую улицу в американском Луисвилле при попытке экстренной посадки в аэропорту Bowman Field. Пилот сообщил диспетчерам об отказе двигателя и предупредил, что не сможет долететь до взлётно-посадочной полосы. Два человека на борту госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии.