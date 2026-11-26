Незакрытый капот двигателя стал причиной крушения легкомоторного самолёта «Аэропракт» в Омской области, при котором погибли два человека. К такому выводу пришёл Межгосударственный авиационный комитет (МАК), опубликовавший результаты расследования катастрофы 6 мая 2026 года.

Согласно отчёту, перед вылетом специалист аэродрома «Калачёво» не закрыл замки с левой стороны капота двигателя. При этом командир воздушного судна не проверил надёжность креплений во время предполётного осмотра, хотя такая процедура предусмотрена руководствами по технической и лётной эксплуатации самолёта.

Уже в полёте незакрытые замки привели к тому, что лопасти воздушного винта начали ударяться о переднюю кромку капота. Пытаясь устранить биение, пилот уменьшил режим работы двигателя. В результате скорость самолёта упала, после чего воздушное судно, наиболее вероятно, сорвалось в штопор при выполнении разворота.

МАК указал, что катастрофа стала следствием сочетания двух нарушений: незакрытых замков капота при подготовке самолёта и отсутствия проверки креплений со стороны командира.

Отдельно в отчёте отмечается, что самолёт был оборудован быстродействующей парашютной системой, однако экипаж ею не воспользовался. По оценке комиссии, последствия катастрофы могли быть менее тяжёлыми, если бы перед вылетом командир снял предохранительную чеку с механизма приведения системы в действие.

Самолёт принадлежал компании ООО «Авиабаза». Он разбился возле деревни Кошкарёво Азовского немецкого национального района Омской области. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель — оба погибли.