Аэропорты Петербурга и Пскова возобновили работу
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В аэропортах Пскова и Пулково сняли временные ограничения на приём и отправку самолётов. Возобновление работы авиагаваней подтвердили в Росавиации.
Ранее ночью ведомство приостановило полёты в Пскове, а позднее аналогичные меры ввели в Пулково. Ограничения действовали для обеспечения безопасности воздушного движения.
Утром петербургскому аэропорту сначала разрешили принимать и выпускать воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Теперь временные ограничения полностью отменены.
Этой ночью в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом. В Ленинградской области в это время продолжалась работа ПВО, а число сбитых беспилотников достигло 45.