В аэропортах Пскова и Пулково сняли временные ограничения на приём и отправку самолётов. Возобновление работы авиагаваней подтвердили в Росавиации.

Ранее ночью ведомство приостановило полёты в Пскове, а позднее аналогичные меры ввели в Пулково. Ограничения действовали для обеспечения безопасности воздушного движения.

Утром петербургскому аэропорту сначала разрешили принимать и выпускать воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Теперь временные ограничения полностью отменены.