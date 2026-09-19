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Регион
Опубликовано 19 сентября, 06:16

Аэропорты Надыма и Утреннего временно перестали принимать самолёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорты Надыма и Утреннего временно приостановили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в официальном канале в MAX.

«Аэропорты Утренний, Надым: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Когда авиагавани вернутся к штатной работе, пока не уточняется.

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Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Надыма уже вводил временные ограничения 9 сентября. Тогда Росавиация также объясняла эту меру необходимостью обеспечить безопасность полётов.

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Милена Скрипальщикова
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