Аэропорты Надыма и Утреннего временно перестали принимать самолёты

Аэропорты Надыма и Утреннего временно приостановили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в официальном канале в MAX.

«Аэропорты Утренний, Надым: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Когда авиагавани вернутся к штатной работе, пока не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Надыма уже вводил временные ограничения 9 сентября. Тогда Росавиация также объясняла эту меру необходимостью обеспечить безопасность полётов.