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Регион
Опубликовано 30 октября, 18:15

АЭС на плаву: «Росатом» обсуждает проекты для четырёх африканских стран

Лихачёв: Девять стран Африки заинтересовались плавучими АЭС «Росатома»

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом»

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом»

«Росатом» предметно обсуждает проекты плавучих атомных энергоблоков для Египта, Танзании, Того и Намибии. Всего интерес к технологии проявили девять африканских государств, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв по итогам форума «Россия — Африка».

«Сразу 9 государств проявили значительный интерес к этой технологии. В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии», — сказал он журналистам.

По словам Лихачёва, запросы африканских партнёров меняются: ранее их прежде всего интересовали предложения в сфере здравоохранения, теперь в центре внимания — энергетика. Востребованность плавучих энергоблоков он связал в том числе с географией континента: выход к морю имеют 38 из 54 государств.

Глава корпорации также уточнил, что Танзания выбрала плавучие энергоблоки приоритетным вариантом для проекта на Занзибаре. Возможность их строительства прорабатывают и с Того.

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Ранее Life.ru рассказывал, что «Росатом» и Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома. Документ предусматривает изучение возможностей применения плавучих энергоблоков.

Больше новостей о международных энергетических проектах и торговом сотрудничестве — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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