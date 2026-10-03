Аферисты стали заманивать россиян на фишинговые сайты «подарком» ко дню рождения

Аферисты начали использовать даты рождения россиян, чтобы заманивать их на поддельные сайты пополнения мобильного счёта. В день рождения абоненту приходит сообщение якобы от его оператора с предложением удвоить внесённую на баланс сумму. О новой схеме РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Сценарий рассчитан на то, чтобы письмо или сообщение выглядело как персональное предложение. Злоумышленники заранее узнают дату рождения человека, а затем копируют фирменное оформление оператора и предлагают воспользоваться «подарком». Для получения бонуса жертву направляют по ссылке и предлагают пополнить мобильный счёт. Однако вместо настоящего сервиса оплаты открывается фишинговая страница, внешне похожая на форму пополнения через СБП.

После ввода данных и суммы перевод уходит не оператору, а на счета дропов или подставных электронных кошельков. Деньги со счёта жертвы списываются, а обещанное удвоение баланса не происходит. В «Мошеловке» советуют не переходить по ссылкам из подобных сообщений. Для оплаты специалисты рекомендуют использовать официальное приложение оператора либо банковский сервис, где реквизиты получателя проверяются автоматически.

Ранее МВД РФ показало кадры работы мошеннического кол-центра, операторы которого обманывали россиян по схеме «родственник попал в беду». На видео запечатлён офис с рабочими местами, где аферисты связываются с потенциальными жертвами. Молодые люди и девушки звонили пенсионерам и представлялись их детьми или внуками. Собеседнику сообщали, что близкий человек якобы стал виновником ДТП с пострадавшими и теперь ему грозит уголовная ответственность.