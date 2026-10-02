Петербургская пенсионерка отдала мошенникам почти 182 млн рублей

В Петербурге 77-летняя пенсионерка лишилась денег и ценностей почти на 182 млн рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В полицию Красногвардейского района женщина обратилась 26 сентября. По данным ведомства, злоумышленники убедили её, что накопления якобы необходимо срочно «задекларировать», после чего пенсионерка через своего сына стала передавать деньги курьерам.

Аферистам достались 77,3 млн рублей наличными, €120 тысяч и $2 тысячи. Кроме того, женщина передала более 400 инвестиционных монет и ещё пять золотых монет, которые оценили более чем в 42 млн рублей.

«Общий ущерб от действий мошенников составил 181 миллион 786 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали жителя Челябинской области. Полиция считает, что он выполнял роль курьера. Суд заключил мужчину под стражу.

По предварительным данным, забранные у граждан деньги и ценности он не хранил при себе, а оставлял в тайниках. Часть свёртков мужчина закапывал в местах, координаты которых ему присылали неизвестные кураторы.

Сейчас правоохранители проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам и устанавливают остальных участников схемы. Расследование продолжается.