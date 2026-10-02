«Я попал в беду»: МВД показало, как мошенники разводят пенсионеров

УБК МВД России показало кадры работы иностранного мошеннического кол-центра, операторы которого обманывали россиян по схеме «родственник попал в беду». На видео запечатлён офис с рабочими местами, где аферисты связываются с потенциальными жертвами.

Работа мошенников изнутри. Видео © Telegram / Вестник Киберполиции России

Молодые люди и девушки звонили пенсионерам и представлялись их детьми или внуками. Собеседнику сообщали, что близкий человек якобы стал виновником ДТП с пострадавшими и теперь ему грозит уголовная ответственность.

После этого в разговор включался другой участник схемы — «представитель правоохранительных органов». Он убеждал пожилого человека, что проблему можно решить, если срочно передать деньги приехавшему курьеру.

В киберполиции призвали не действовать на эмоциях при подобных звонках. Если близкий человек якобы просит срочно помочь ему деньгами, следует прервать разговор и самостоятельно связаться с ним по известному номеру либо позвонить другим родственникам.

В МВД также неоднократно подчёркивали, что настоящие полицейские не требуют перевести или передать деньги для «решения вопроса». В официальном канале киберполиции эта схема по-прежнему упоминается среди действующих способов обмана граждан.

Ранее Life.ru рассказывал, как телефонные аферисты превратили 80-летнюю петербурженку в собственного курьера: женщину убедили, что она участвует в секретной операции, после чего отправили за 6,55 млн рублей к другой пенсионерке.