«Бабуля 007»: Мошенники сделали 80-летнюю петербурженку «агентом» и отправили за миллионами

Телефонные мошенники убедили 80-летнюю петербурженку, что она участвует в секретной операции, и превратили её в своего курьера. Выполняя инструкции аферистов, женщина забрала у другой 80-летней пенсионерки 6,55 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

80-летняя петербурженка стала курьером мошенников и забрала 6,55 млн. Видео © MAX / Петербургская полиция

Жительнице Итальянской улицы неизвестные позвонили под предлогом сохранения её сбережений. 4 сентября женщина передала пришедшей к ней незнакомке 6 млн 550 тысяч рублей, а спустя несколько дней поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 11 сентября сотрудники уголовного розыска установили женщину, которая забирала деньги.

Выяснилось, что 80-летняя курьер сама находилась под влиянием телефонных аферистов. Злоумышленники убедили пенсионерку, что она якобы выступает агентом в секретной операции, после чего направили её за деньгами другой пожилой женщины.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Проверочные мероприятия продолжаются, полиция устанавливает лиц, причастных к этому преступлению», — говорится в сообщении.