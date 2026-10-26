Аферисты выманивают данные карт под предлогом ошибки оплаты

Аферисты начали убеждать россиян, что при оплате заказа произошёл сбой, и под этим предлогом выманивают данные банковских карт. О новой схеме сообщили в МВД РФ, передаёт ТАСС.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками службы доставки. Они утверждают, что платёж прошёл с ошибкой, поэтому покупателю необходимо оформить возврат. Для этого собеседника просят назвать реквизиты банковской карты или продиктовать код из СМС. Если человек выполняет требования звонившего, он рискует потерять деньги.

Правоохранители призвали не передавать посторонним коды из сообщений, независимо от того, кем представляется собеседник.

Ранее мошенники начали рассылать россиянам электронные письма с поддельными досудебными претензиями на несколько миллионов рублей. За угрозами крупных взысканий скрываются вредоносные файлы. Главная цель преступников — напугать получателя многомиллионной суммой и заставить его открыть прикреплённый документ. В действительности вложение содержит вредоносное программное обеспечение, которое может предоставить мошенникам доступ к компьютеру или смартфону.