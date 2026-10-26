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Опубликовано 26 октября, 05:32

Аферисты выманивают данные карт под предлогом ошибки оплаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanadon88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanadon88

Аферисты начали убеждать россиян, что при оплате заказа произошёл сбой, и под этим предлогом выманивают данные банковских карт. О новой схеме сообщили в МВД РФ, передаёт ТАСС.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками службы доставки. Они утверждают, что платёж прошёл с ошибкой, поэтому покупателю необходимо оформить возврат. Для этого собеседника просят назвать реквизиты банковской карты или продиктовать код из СМС. Если человек выполняет требования звонившего, он рискует потерять деньги.

Правоохранители призвали не передавать посторонним коды из сообщений, независимо от того, кем представляется собеседник.

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Тимур Хингеев
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