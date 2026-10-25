МВД объяснило, почему опасно открывать письма с досудебными претензиями

Мошенники начали рассылать россиянам электронные письма с поддельными досудебными претензиями на несколько миллионов рублей. За угрозами крупных взысканий скрываются вредоносные файлы, с помощью которых злоумышленники пытаются получить доступ к устройствам и похитить деньги или персональные данные, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Аферисты представляются сотрудниками юридических служб или аналитических отделов и направляют потенциальным жертвам письма с требованием погасить якобы имеющуюся задолженность. При этом в сообщениях не объясняется, из-за чего возникла претензия и на каком основании человеку грозит взыскание.

Главная цель преступников — напугать получателя многомиллионной суммой и заставить его открыть прикреплённый документ. В действительности вложение содержит вредоносное программное обеспечение, которое может предоставить мошенникам доступ к компьютеру или смартфону.

После заражения устройства злоумышленники получают возможность похитить личную информацию пользователя и попытаться завладеть его деньгами. Именно поэтому угрозы судебными разбирательствами и требования немедленно ознакомиться с документами представляют особую опасность.

В МВД призвали россиян не поддаваться давлению и не открывать подозрительные вложения из электронных писем. Особенно настороженно следует относиться к сообщениям, в которых отправитель требует срочных действий, но не объясняет суть предъявленных претензий.