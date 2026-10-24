ЦБ перечислил признаки, по которым банк заподозрит попавшего под влияние мошенников клиента

Российские банки получили новую установку: если клиент берёт кредит и в течение суток снимает наличные, это может стать поводом заподозрить его в нахождении под влиянием мошенников. Как сообщает Банк России, подозрение также вызовет увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, перевод на свой счёт более 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей из другого банка или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму. Регулятор перечислил целый список признаков, по которым кредитная организация может решить, что клиент действует не самостоятельно, а под диктовку злоумышленников.

«Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте», — говорится в сообщении Банка России.

Помимо финансовых операций, подозрение может вызвать и нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк также насторожится, если за шесть часов до операции у клиента изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС с новых номеров, сменился номер телефона для авторизации в интернет-банке или появились данные об изменении характеристик телефона, с помощью которого снимаются деньги.

«Наличие на устройстве вредоносных программ — ещё один серьёзный повод для проверки», — подчёркивают в Банке России.

Ранее Life.ru писал, что мошенники не дремлют и придумывают новые схемы: сенатор Артём Шейкин рассказал, что злоумышленники начали рассылать бумажные письма от имени налоговой с требованием скорректировать декларацию или подтвердить расходы. Позже на электронную почту приходят уведомления о якобы появившемся извещении в личном кабинете — и ссылка ведёт на фишинговую копию официального сервиса, где жертва оставляет логин, пароль и другие данные.