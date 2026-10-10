Аферы дороже кокаинового рынка: ИИ помогает мошенникам похищать сотни миллиардов долларов

Жители 42 стран за 2025 год потеряли около 442 миллиардов долларов в результате интернет-мошенничества, масштабы которого стремительно растут благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование международной организации Global Anti-Scam Alliance (GASA).

По оценке аналитиков, финансовые потери от мошенничества уже превышают некоторые оценки оборота мировой торговли кокаином. При этом речь идёт об общем ущербе от афер, а не исключительно о преступлениях с применением нейросетей.

Искусственный интеллект позволяет злоумышленникам создавать убедительные копии сайтов банков и интернет-магазинов, подделывать голоса реальных людей и разрабатывать сложные сценарии обмана. Благодаря таким инструментам даже преступники без специальных технических знаний могут организовывать масштабные мошеннические кампании.

Особую тревогу специалистов вызывает распространение фишинговых ресурсов, которые создаются с помощью ИИ. По данным компании ZeroFox, за два года количество обнаруженных мошеннических страниц на девяти платформах для разработки приложений с использованием нейросетей увеличилось более чем в четыре раза — до 10,6 тысячи. Эти цифры приводит Bloomberg.

Развитие подобных технологий делает мошенничество доступнее и дешевле для преступников. Им больше не требуется самостоятельно писать сложный программный код или обладать профессиональными навыками разработки: значительную часть работы способны выполнять автоматизированные инструменты.

Ранее Life.ru рассказывал о новой мошеннической схеме с поддельными письмами от государственных ведомств и QR-кодами. Злоумышленники предлагают оплатить несуществующие почтовые услуги, перенаправляя получателей на фальшивые сайты для кражи банковских данных. Только за сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений.