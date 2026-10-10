Аферы дороже кокаинового рынка: ИИ помогает мошенникам похищать сотни миллиардов долларов
Жители 42 стран потеряли $442 млрд из-за интернет-мошенников за год
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители 42 стран за 2025 год потеряли около 442 миллиардов долларов в результате интернет-мошенничества, масштабы которого стремительно растут благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование международной организации Global Anti-Scam Alliance (GASA).
По оценке аналитиков, финансовые потери от мошенничества уже превышают некоторые оценки оборота мировой торговли кокаином. При этом речь идёт об общем ущербе от афер, а не исключительно о преступлениях с применением нейросетей.
Искусственный интеллект позволяет злоумышленникам создавать убедительные копии сайтов банков и интернет-магазинов, подделывать голоса реальных людей и разрабатывать сложные сценарии обмана. Благодаря таким инструментам даже преступники без специальных технических знаний могут организовывать масштабные мошеннические кампании.
Особую тревогу специалистов вызывает распространение фишинговых ресурсов, которые создаются с помощью ИИ. По данным компании ZeroFox, за два года количество обнаруженных мошеннических страниц на девяти платформах для разработки приложений с использованием нейросетей увеличилось более чем в четыре раза — до 10,6 тысячи. Эти цифры приводит Bloomberg.
Развитие подобных технологий делает мошенничество доступнее и дешевле для преступников. Им больше не требуется самостоятельно писать сложный программный код или обладать профессиональными навыками разработки: значительную часть работы способны выполнять автоматизированные инструменты.
Ранее Life.ru рассказывал о новой мошеннической схеме с поддельными письмами от государственных ведомств и QR-кодами. Злоумышленники предлагают оплатить несуществующие почтовые услуги, перенаправляя получателей на фальшивые сайты для кражи банковских данных. Только за сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений.
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