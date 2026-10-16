AFP: Макрон теряет влияние на мировой арене после череды дипломатических фиаско

Президент Франции Эмманюэль Макрон постепенно утрачивает влияние в международной политике на фоне череды дипломатических провалов. Последний год оказался особенно сложным для французского лидера, чьи инициативы всё чаще не приносят ожидаемых результатов. К такому выводу пришло агентство Agence France-Presse (AFP).

Одним из главных ударов по позициям Парижа стало очередное ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом. Ранее Макрон рассчитывал на сближение США и Европы в вопросах поддержки Украины, однако изменение позиции главы Штатов Дональда Трампа поставило под сомнение достигнутые договорённости.

Ещё одним разочарованием для французского президента стало решение палестинских властей перенести всеобщие выборы на сентябрь 2027 года. Париж добивался проведения голосования, рассматривая его как важный шаг к политическим преобразованиям в Палестине. Теперь реализация этой инициативы оказалась задвинута далеко на второй план.

Дополнительные трудности создаёт внутриполитическая обстановка во Франции. Низкая популярность Макрона и экономические проблемы ограничивают возможности президента сосредоточиться на международной повестке. В результате, отмечает AFP, завершающий период его правления становится всё сложнее.

Ранее Life.ru рассказывал, что французский президент Эмманюэль Макрон недавно установил антирекорд по рейтингу одобрения. Таким образом, деятельность действующего главы государства поддерживают всего 15% жителей Франции.