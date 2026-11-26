Власти Непала готовятся официально признать погибшими около четырёх тысяч человек, пропавших без вести после августовского наводнения. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на представителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Рама Бахадура К. С.

В предварительный список вошли 623 иностранных гражданина. Сейчас специалисты уточняют персональные данные пропавших и принимают замечания перед оформлением официальных документов. По завершении проверки перечень имён может быть дополнен.

Проведение процедуры стало возможным благодаря изменению законодательства в октябре. Ранее для признания исчезнувших при стихийных бедствиях людей умершими требовалось ждать 12 лет. Теперь этот срок сокращён примерно до шести недель.

Напомним, разрушительное наводнение обрушилось на север Непала 26 августа после схода лавины в районе границы с Китаем. Поток воды и горных пород преодолел по речному руслу более 70 километров, уничтожая населённые пункты. Уже 5 октября местные власти объявили о сворачивании поисково-спасательной операции. На тот момент были подтверждены гибель 1455 человек и исчезновение ещё 5285, среди которых числились 11 россиян и 578 граждан других государств. Из зоны бедствия удалось эвакуировать 13 795 человек. Опознать и передать родственникам к настоящему времени смогли лишь 112 тел погибших.