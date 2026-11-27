Международное информационное агентство Agence France-Presse (AFP) подверглось кибератаке, из-за которой пришлось закрыть доступ к одной из основных платформ распространения медиаматериалов. Об этом сообщило руководство агентства в обращении к сотрудникам, выдержки из которого опубликовали французские СМИ.

Вторжение произошло в ночь с 25 на 26 ноября. По данным AFP, злоумышленники начали атаку около 01:30. Их целью стала платформа AFP Forum, которой пользуются редакции для просмотра и скачивания фотографий и видеозаписей агентства. Технические специалисты изолировали систему сразу после обнаружения проникновения. Руководство решило не восстанавливать доступ к сервису до завершения необходимых проверок. Подписчикам предложили альтернативные способы получения материалов.

«AFP подверглось кибератаке этой ночью, начиная с 01:30 по парижскому времени. Её целью стала AFP Forum — одна из платформ, на которых наши клиенты просматривают и скачивают материалы агентства. На данный момент у нас нет никаких сведений о личностях организаторов этой атаки», — говорится в заявлении руководства.

Пока AFP не раскрыло, каким способом хакеры проникли в систему и удалось ли им получить доступ к информации пользователей. Ответственность за атаку пока никто не взял. Инцидент затронул сервис, через который международные редакции получают визуальные материалы для своих публикаций. Согласно годовому отчёту AFP за 2025 год, агентство располагает 210 бюро по всему миру и ежедневно выпускает в среднем 3 тыс. фотографий и 300 видеоматериалов. В организации работают 1840 журналистов 135 национальностей.