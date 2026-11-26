Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась кибератаке. Злоумышленники получили доступ к части персональных данных и деловой документации организации, сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис в социальной сети X.

В самой федерации подтвердили факт взлома. Сейчас организация сотрудничает с компетентными органами, в том числе с полицией.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Handsome Boy Hacking Club. Злоумышленники утверждают, что похитили более 12 гигабайт информации, включая финансовую документацию и удостоверения личности.

При этом, по сведениям Харриса, хакеры не смогли завладеть документами, связанными с несостоявшимся проектом FIFA Forward Enterprise (FFE).

Напомним, летом президент ФИФА Джанни Инфантино предложил передать часть коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Сделка могла принести организации до 4,2 миллиарда долларов. Однако инициатива вызвала резкое недовольство футбольных функционеров и впоследствии была свёрнута. На фоне разногласий ФИФА даже обвинила УЕФА в клеветнической кампании против Инфантино.