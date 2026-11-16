Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло объявил о намерении побороться за пост руководителя Международной федерации футбола (ФИФА) на выборах в марте 2027 года. Его соперником станет действующий глава организации Джанни Инфантино, столкнувшийся с критикой из-за спорных управленческих решений. Об этом сообщает Sky News.

Кандидатуру 63-летнего Диалло единогласно поддержали представители национальных футбольных ассоциаций, участвовавшие в заседании под председательством главы УЕФА Александера Чеферина.

В европейской организации выразили обеспокоенность нынешним курсом ФИФА. Представители футбольных федераций призвали восстановить доверие внутри международного сообщества и уделять больше внимания развитию спорта, прозрачности управления и сотрудничеству с национальными ассоциациями.

Окончательное утверждение кандидатуры Диалло со стороны Федерации футбола Франции ожидается 17 ноября. Европейские функционеры провели консультации накануне завершения срока выдвижения претендентов, который истекает 18 ноября.

Французская федерация ещё в сентябре отказалась поддерживать переизбрание Инфантино, объяснив это утратой доверия к руководителю мирового футбола. Одной из причин разногласий стала его инициатива привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими правами на чемпионат мира.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер резко раскритиковал стиль руководства Джанни Инфантино. В интервью Der Spiegel он обвинил преемника в авторитарном управлении организацией и нежелании прислушиваться к критике. Блаттер также выступил против его переизбрания в 2027 году, призвав к переменам в руководстве мирового футбола