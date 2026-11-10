Дружба с Трампом вышла боком? Главе ФИФА Инфантино грозит разбирательство в Конгрессе США
Главу ФИФА Инфантино могут вызвать в Конгресс США из-за связей с Трампом
Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может получить повестку в Конгресс США в рамках расследования возможных финансовых связей организации с американским лидером Дональдом Трампом и его окружением. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в ФИФА и комитете Палаты представителей по юридическим вопросам.
По информации издания, вызвать футбольного чиновника для дачи показаний могут уже в январе 2027 года. Такая возможность появилась после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс, по итогам которых партия получила контроль над Палатой представителей.
Предполагается, что комитет по юридическим вопросам возглавит демократ Джейми Раскин. Именно он ещё в июле инициировал проверку отношений ФИФА с администрацией Трампа. Конгрессмен заподозрил организацию в попытках добиться особого расположения президента США и потребовал предоставить документы о финансовых операциях и контактах с Белым домом.
Однако к сентябрю ФИФА так и не передала все запрошенные материалы. В комитете сочли сотрудничество организации крайне недостаточным. При этом до сих пор Инфантино не грозили юридические последствия за отказ предоставить информацию, поскольку официальная повестка ему не направлялась.
Среди вопросов, заинтересовавших американских законодателей, — переговоры о продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира структуре, связанной с Джошуа Кушнером, братом зятя Трампа Джареда Кушнера. Кроме того, проверяющих заинтересовали сообщения о возможном использовании ресурсов ФИФА для оплаты личных расходов Инфантино. Сама федерация отрицает нарушения.
После смены руководства комитета Раскин сможет добиваться предоставления документов и показаний уже через обязательные парламентские повестки. Впрочем, окончательное решение о вызове Инфантино пока не принято.
Ранее Life.ru рассказывал о планах Джанни Инфантино привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими правами на чемпионаты мира, в том числе структуру Джошуа Кушнера, связанного с семьёй Дональда Трампа. Инициатива вызвала серьёзные разногласия в футбольном мире. Позднее УЕФА потребовал от ФИФА до 2 ноября объяснить ряд спорных решений Инфантино и предоставить документы о деятельности организации. Европейских чиновников заинтересовали предполагаемые незадекларированные выплаты главе ФИФА, аренда офиса в Trump Tower и вручение премии мира американскому президенту.