Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может получить повестку в Конгресс США в рамках расследования возможных финансовых связей организации с американским лидером Дональдом Трампом и его окружением. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в ФИФА и комитете Палаты представителей по юридическим вопросам.

По информации издания, вызвать футбольного чиновника для дачи показаний могут уже в январе 2027 года. Такая возможность появилась после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс, по итогам которых партия получила контроль над Палатой представителей.

Предполагается, что комитет по юридическим вопросам возглавит демократ Джейми Раскин. Именно он ещё в июле инициировал проверку отношений ФИФА с администрацией Трампа. Конгрессмен заподозрил организацию в попытках добиться особого расположения президента США и потребовал предоставить документы о финансовых операциях и контактах с Белым домом.

Однако к сентябрю ФИФА так и не передала все запрошенные материалы. В комитете сочли сотрудничество организации крайне недостаточным. При этом до сих пор Инфантино не грозили юридические последствия за отказ предоставить информацию, поскольку официальная повестка ему не направлялась.

Среди вопросов, заинтересовавших американских законодателей, — переговоры о продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира структуре, связанной с Джошуа Кушнером, братом зятя Трампа Джареда Кушнера. Кроме того, проверяющих заинтересовали сообщения о возможном использовании ресурсов ФИФА для оплаты личных расходов Инфантино. Сама федерация отрицает нарушения.